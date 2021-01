Katowice. Miasto dostało pieniądze, kolejne budynki przejdą termomodernizację

Remont przejdą budynki przy ul. Gliwickiej 4, Gliwickiej 190, Gliwickiej 194, Słowackiego 11, św. Jana 14 i przy al. W. Korfantego 84. Prace obejmują m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych oraz tzw. stropodachu, wymianę okien i drzwi wejściowych, rozbiórkę starych pieców i budowę nowych instalacji grzewczych. Całkowita wartość projektów to ponad 12,2 mln zł. Unijne dofinansowanie to prawie 3,8 mln zł, a wkład własny miasta to ponad 8,4 mln zł. - Jako miasto dofinansowujemy wymianę starych systemów grzewczych na nowe i ekologiczne, zwiększyliśmy dopłaty na zakup opału dla osób, które z powodu sytuacji finansowej mają z tym problemy, a także realizujemy liczne projekty związane z termomodernizacją budynków w Katowicach – powiedział prezydent Katowic, Marcin Krupa. - Z jednej strony inwestujemy w budynki użyteczności publicznej, jak szkoły, przedszkola, biblioteki, a z drugiej remontujemy budynki mieszkalne. Tylko w ubiegłym roku na ten cel przeznaczyliśmy blisko 66 mln zł – dodał.

Katowice. Miasto inwestuje w czyste powietrze

W tym roku Katowice planują wydać ponad 34 mln na termomodernizacje ponad 30 budynków mieszkalnych. Obejmą one termomodernizacje, przyłączenia do sieci centralnego ogrzewania, modernizacje w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji czy kompleksowe remonty.

- Termomodernizacja budynków w Katowicach to działanie długofalowe. Oprócz działań będących w trakcie realizacji, mamy już także konkretne plany związane w inwestycjami na ten rok. Obejmą one zarówno termomodernizacje budynków mieszkalnych, jak również ich przyłączenia do sieci centralnego ogrzewania, modernizacje w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji czy kompleksowe remonty. W sumie jest to ponad 30 inwestycji o łącznej wartości przekraczającej 34 mln złotych – mówi Marcin Gawlik, dyrektor KZGM Katowice.