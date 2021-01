Katowice. W imię szacunku i zrozumienia. Miasto wydało kalendarz trzech religii

- Dialog i szacunek okazywany każdemu człowiekowi, a także otwartość na wielokulturowość to przesłanie, które obecnie powinno szczególnie głośno wybrzmiewać w naszym kraju. Cieszę się, że tegoroczne wydanie kalendarza przedstawia symbole życia i nadziei, które są wspólne dla trzech religii – powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa.

Katowice. Kalendarz trzech religii już dostępny

Pierwsza edycja kalendarza miała miejsce w 2013 roku w nakładzie 500 egzemplarzy. Ze względu na ogromne zainteresowanie projektem – nakład został zwiększony do ponad 5 tysięcy rocznie. Jest on opracowywany jest przez przedstawicieli Kościołów: Katolickiego, Ewangelicko-Augsburskiego, Prawosławnego, wspólnot żydowskiej i muzułmańskiej, we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.