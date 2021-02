Katowice. Komputerowi gracze nie dają się pandemii. Mistrzostwa świata rozgrywają online

Katowice. Tym razem Intel Extreme Masters odbywa się bez kibiców

E-sport wyrósł z internetu i osiągając znaczną skalę mógł z czasem przenieść się do takich obiektów gromadzących publiczność jak Spodek. - Natomiast w obecnej rzeczywistości, mając świadomość korzeni, że e-sport jest dyscypliną realizowaną on-linowo i adresowaną w głównej mierze do publiczności on-linowej, mamy możliwość zmian technicznych i organizacyjnych, by to zrealizować – mówił.