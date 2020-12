Katowice. Życzenia na Spodku i "ku pokrzepieniu serc”

Pierwsza tego typu projekcja odbyła się 9 grudnia. Kolejna odbędzie się w środę (23 grudnia) wieczorem. Obok świątecznych życzeń w różnych językach i pozytywnych haseł "ku pokrzepieniu serc", wyświetlane będą także życzenia przesłane przez fanów Spodka i mieszkańców Katowic. Następna okazja będzie 4 stycznia 2021 roku, kiedy zaplanowano ostatnią z trzech laserowych projekcji. Życzenia do wyświetlenia w jej trakcie będzie można przesyłać 28 i 29 grudnia. - Spodek to serce Katowic. Zachęcamy, by właśnie tu podzielić się swoimi dobrymi emocjami – powiedział prezes zarządzającej obiektem spółki PTWP Event Center Marcin Stolarz.