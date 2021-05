Katowice. Nowa ścieżka rowerowa, zamiast pociągów pojadą rowery

Katowice. Powstanie ścieżka rowerowa

Tory kolejowe zastąpi ścieżka rowerowa o parametrach velostrady. Będzie fragmentem planowanego połączenia dzielnicy Giszowiec z Centrum Przesiadkowym Brynów o łącznej długości ok. 5,3 km. Większość tego odcinka, bo ok. 4,2 km stanowić będzie droga rowerowa o podwyższonych parametrach, która ma być wykonana w śladzie dawnej kolei piaskowej na odcinku od ul. Kolistej do włączenia w ul. Huberta. Powstanie wygodne i bezpieczne połączenie rowerowe, jak i dla pieszych (równolegle do velostrady planowany jest chodnik i obiekty małej architektury), które umożliwi szybki dostęp do węzła przesiadkowego. Dzięki temu będzie też możliwość wykorzystania tego terenu dla przejazdów z Giszowca i Nikiszowca do rekreacyjnych obszarów Katowickiego Parku Leśnego.