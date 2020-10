Śląskie. W Katowicach koniec z zostawianiem hulajnóg na chodniku

Porzucone na chodnikach, przejściach dla pieszych i trawnikach hulajnogi są utrapieniem miast. W Katowicach to się zmieni. - Kolejnym krokiem, na który przystaliśmy wspólnie z obecnie działającymi w mieście operatorami, Bolt i blinkee.city, to wyznaczenie parkingów dla postoju hulajnóg. Plan wdrożenia tego projektu wspólnie konsultowaliśmy w styczniu tego roku z czterema operatorami, działającymi wówczas w Katowicach. Niestety, pandemia pokrzyżowała plany rozwojowe trzech firm, które wycofały się z miasta. Do tematu parkowania hulajnóg wróciliśmy po lockdownie. Podjęliśmy kolejne rozmowy na temat wytyczenia parkingów dla e-hulajnóg, zasad parkowania, działań zapobiegającym chaotycznemu porzucaniu hulajnóg, które często przeszkadzały innym użytkownikom przestrzeni publicznej – mówi Adriana Kamińska-Flak z wydziału transportu katowickiego magistratu.