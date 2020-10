Koronawirus. Dr Tomasz Dzieciątkowski zgłosił hejterów policji

Nie wszystkim się to podoba. W mediach społecznościowych wirusolog pokazał skrin wiadomości, którą otrzymał od internauty. Ten nazywa go kłamcą i oszustem. Wyzywa. Twierdzi, że dr Tomasz Dzieciątkowski propaguje informacje o nieistniejącej pandemii koronawirusa.

Koronawirus. "Ludzie mnie atakują"

Wirusolog mówi nam też, że wysyp hejtu zdarza się wtedy, gdy wypowiada się on na temat powrotu dzieci do szkół, rozmawia o kolejnym lockdownie, czy też gdy komentuje rekordy w zakażeniach koronawirusem.

Mateusz Morawiecki będzie rządził Jarosławem Kaczyńskim? Dosadna odpowiedź Jarosława Gowina

Koronawirus. Trzy sprawy zgłoszone policji

- Oczywiście traktuję to w kategorii hejtu, bo to jest oczywisty hejt za pośrednictwem mediów społecznościowych. Kilka razy te wiadomości przekroczyly dopuszczalne granice, gdy zostalem oskarżony o przyczynienie sie do czyjejś śmierci - opowiada wirusolog. - Sprawy takie zgłaszam na policję. Do tej pory w trzech przypadkach musialem tak zareagować. Postepowania trwają - dodaje.

Pytany o najświeższą wiadomość, którą otrzymał, wyjaśnia: - Celowo umieściłem ją na swoim profilu. Robię to po to, by ludzie zdawali sobie sprawę, że nie są anonimowi nawet w internecie. To jest niedopuszczalne, by tak zwracać się do drugiego czlowieka.