Katowice. Jest projekt podwyżek stawek za parkowanie. Preferencje dla zameldowanych

We wtorek katowicki magistrat podtrzymał te zapowiedzi, przedstawiając rozwiązania z projektu uchwały, którym miejscy radni mają zająć się na kwietniowej sesji. We wtorek projekt umieszczono na katowickiej Platformie Konsultacji Społecznych, jego konsultacje mają potrwać do 6 kwietnia.

Katowice. Nowa polityka parkingowa w centrum miasta

- Zależy mi na tym, żeby mieszkańcy Katowic, załatwiając sprawy w centrum, mieli gdzie zaparkować pojazd i nie musieli szukać miejsca przez kilkanaście minut. Z drugiej strony osoby zamieszkujące centrum również chcą móc parkować samochody pod swoimi domami. Dlatego kilka lat temu podjąłem decyzję o przemodelowaniu polityki parkingowej w mieście. Jej głównym celem jest zachęcenie tysięcy osób przyjeżdżających codziennie do Katowic do pracy z innych miast, by korzystały z komunikacji publicznej i centrów przesiadkowych, jak to się dzieje od lat w wielu krajach Europy Zachodniej – mówi Marcin Krupa.