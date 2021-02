Bielsko-Biała. Będzie trudniej o darmowe parkowanie. Strefa płatnego parkowania będzie powiększona

- Dzięki rozszerzeniu strefy i zwiększeniu rotacji parkujących w tym rejonie pojazdów liczba dostępnych dla kierowców miejsc postojowych zwiększy się o 450. Wpłynie to na poprawę istniejącej sytuacji parkingowej w centrum miasta – poinformował podczas ostatniej sesji rady miejskiej dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Wojciech Waluś. - Ponadto, z uwagi na planowaną w strefie płatnego parkowania w Bielsku-Białej instalację kolejnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, proponuje się zwolnić z obowiązku dokonywania opłaty za parkowanie w SPP kierowców pojazdów spalinowo-elektrycznych na czas ich ładowania – dodał.

Bielsko-Biała. Większa strefa płatnego parkowania

Strefę płatnego parkowaniawyznaczają następujące, ograniczające ją ulice i place: ul. Warszawska od ul. Lipowej, ul. Piastowska, ul. Zygmunta Krasińskiego, ul. Teodora Sixta, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Fryderyka Chopina, ul. Listopadowa, ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Władysława Orkana, ul. Ludwika Waryńskiego, ul. św. Trójcy, ul. Cieszyńska do ul. Zdrojowej, ul. Józefa Lompy od ul. Cieszyńskiej do budynku nr 7, ul. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Partyzantów, ul. Powstańców Śląskich, ul. 1 Maja, ul. PCK, ul. Władysława Broniewskiego, ul. Dworkowa, ul. Romana Dmowskiego, ul. ks. Stanisława Stojałowskiego, pl. Opatrzności Bożej, ul. Żywiecka, ul. ks. Stanisława Stojałowskiego, łącznik ul. ks. Stanisława Stojałowskiego i ul. 11 Listopada, ul. 11 Listopada, ul. Wyzwolenia, ul. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Szkolna, ul. Józefa Piłsudskiego, ul. Mostowa, ul. Wałowa, ul. 3 Maja, ul. Warszawska do ul. Lipowej.