Katowice. Biesiadowali i pili, a skończyło się na ciosach nożem

Katowice. Zarzut usiłowania zabójstwa

Nie był to jedyny atak przy użyciu nożem w ostatnich dniach w regionie. Do podobnego ataku doszło też w Mysłowicach. 59-latek spożywał w swoim mieszkaniu alkohol ze znajomymi. W pewnym momencie pomiędzy nim, a 48-letnim uczestnikiem imprezy doszło do awantury, w trakcie której 59-latek ugodził go nożem. Po udzieleniu pierwszej pomocy przez pogotowie, mężczyzna w ciężkim stanie przewieziony został do szpitala.