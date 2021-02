Śląsk. To już plaga. Znowu groził swojej partnerce nożem

Mysłowiccy policjanci zostali wezwani na interwencję do jednego z bloków w dzielnicy Piasek. Na miejscu okazało się, że pijany mąż 57-latki wszczął awanturę, w trakcie której groził jej nożem pozbawieniem życia.

- Mężczyzna stanowczo zaprzeczał, że spożywał tego dnia alkohol, jednak przeprowadzone po doprowadzeniu do komendy badanie, wykazało w jego organizmie blisko 2 promile alkoholu – relacjonują służby prasowe śląskiej policji.

Mysłowice. Areszt dla domowego oprawcy. W warunkach recydywy

Okazało się także, że był on już wcześniej karany za znęcanie i niedawno zakończył odsiadywanie wyroku. Mysłowiczanin został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

W poniedziałek został doprowadzony przed oblicze prokuratora, gdzie usłyszał zarzuty. Na wniosek śledczych Sąd Rejonowy w Mysłowicach aresztował go na 3 miesiące. Ponieważ działał on w warunkach tzw. recydywy, to kara może zostać zwiększona o połowę i grozi mu nawet 7,5 roku więzienia.