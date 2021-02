Bielsko-Biała. Ukradł alkohol i pobił ochroniarza. Zatrzymali go świadkowie zdarzenia

Jak poinformowała bielska komenda do jednego z supermarketów przy Alei Andersa w Bielsku-Białej przyszedł klient, który swoim podejrzanym zachowaniem zwrócił uwagę ochrony. Personel sklepu podejrzewał, że mężczyzna chce dokonać kradzieży wartego kilkadziesiąt złotych alkoholu. Ich podejrzenia się potwierdziły. Nieuczciwy klient, wyszedł za kasy, nie płacąc za towar. Ochroniarz od razu podbiegł do niego, próbując go zatrzymać. Doszło do szarpaniny. 34-latek zadał interweniującemu ochroniarzowi kilka ciosów w głowę, przewrócił go i próbował uciec. Nie zdołał jednak wybiec ze sklepu, ponieważ zareagowało kilku świadków zajścia i pozostali pracownicy sklepu. Wspólnie obezwładnili agresora. Na miejsce zostali wezwani stróże prawa, którzy zatrzymali podejrzewanego. Okazał się nim mieszkaniec powiatu bielskiego. Na szczęście zaatakowany ochroniarz nie doznał poważnych obrażeń. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że sprawca kradzieży miał w organizmie ponad trzy promile alkoholu.