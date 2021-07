Jaworzno. Spółdzielnia liczy na oszczędności, instaluje panele fotowoltaiczne

W ostatnim czasie Tauron rozpoczął budowę systemów fotowoltaicznych na budynkach administrowanych przez spółdzielnię mieszkaniową "Górnik" w Jaworznie. To pierwsza część trzyetapowej inwestycji, dzięki której na blokach pojawią się panele o łącznej mocy 509 kWp. Każdego roku wyprodukują one ok. 517 tys. kilowatogodzin energii elektrycznej.