Katowice. Samochodowy protest związkowców Taurona. Spowolniony ruch na Chorzowskiej

Jak poinformowała rzeczniczka katowickiej policji młodsza aspirant Agnieszka Żyłka, związkowcy najpierw zgromadzili się na parkingu pobliskiego centrum handlowego, gdzie oplakatowali ok. 50 samochodów, którymi przyjechali, a następnie zaczęli nimi jeździć ul. Chorzowską w obie strony na wysokości siedziby koncernu Tauron.

Katowice. Protest samochodowy pracowników Taurona. Chcą spotkania z premierem

Po proteście samochodowym związkowcy zamierzali odwiedzić katowickie biuro poselskie premiera Mateusza Morawieckiego, by przekazać tam skierowane do niego wystąpienia z wnioskiem o spotkanie. Związkowe pisma w sprawie sytuacji w Tauronie zaadresowano też do posłów PiS z woj. śląskiego.