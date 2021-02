Ostry list związkowców do premiera. Chcą przywrócenia Janusza Kowalskiego do rządu

List wysłany przez związkowców ze Śląska do szefa rządu jest konsekwencją zdymisjonowania Janusza Kowalskiego, wcześniej wiceministra aktywów państwowych w resorcie wicepremiera Jacka Sasina. Na dymisji Kowalskiego szczególnie zależeć miało właśnie premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, choć ostateczne decyzje w tej sprawie podejmowało kierownictwo PiS.

"Posłowie wspierający energetykę opartą o własne, polskie surowce mineralne są wysyłani do oślej ławki" - piszą do szefa rządu związkowcy. I bezpośrednio uderzają w premiera: "Mieni się pan posłem ze Śląska, choć ze Śląskiem ma pan niewiele wspólnego" [Morawiecki kandydował na posła z Katowic, choć sam jest z Wrocławia - przyp. red.].

Związkowcy - którzy popierają Kowalskiego - odnoszą się do doniesień, że jedną z przyczyn odwołania byłego już wiceministra była jego niedawna wizyta w Kompleksach Energetycznych Bełchatów i Turów. Zarzucają też rządowi brak dialogu ze związkowcami.

"Brak rozmów o przyszłości węgla brunatnego i energetyce konwencjonalnej powodują w społeczeństwie coraz więcej wątpliwości, czy aby rząd, który miał stać na straży interesów państwa polskiego, faktycznie je reprezentuje" - czytamy w liście do premiera.

Jak piszą związkowcy, zwracając się do PiS: "Robicie to, co wasi poprzednicy. Wykańczacie polską gospodarkę".