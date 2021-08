Jaworzno. Przed odsiadką uciekł z Polski, odnalazł się w Hiszpanii

Policjanci zabrzańskiej drogówki z kolei zatrzymali do kontroli pojazd, którym kierowała 34-letnia mieszkanka Nowego Sącza. Po sprawdzeniu w bazie danych okazało się, że kobieta nie posiada do tego wymaganych uprawnień, a ponadto wystawiono za nią list gończy. Kobieta została zatrzymana i przewieziona do policyjnego aresztu.