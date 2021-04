Bielsko-Biała. Pościg ulicami miasta. Kierowca audi nie miał prawa jazdy

Mundurowi z bielskiej "dwójki”, patrolujący okolicę ulicy Młyńskiej, zauważyli audi, którego kierujący był im znany z wcześniejszych problemów z prawem. Postanowili zatrzymać samochód do kontroli. Dali kierowcy sygnały świetlne i dźwiękowe. 37-latek nie miał jednak zamiaru stosować się do ich poleceń. Zignorował je, przyspieszył i rozpoczął ucieczkę.

Bielsko-Biała. Kierowca audi zatrzymany po pościgu

W pewnym momencie kierowca zgubił orientację i wjechał w ślepą uliczkę. Nie zniechęciło go to do zaniechania ucieczki. Porzucił pojazd, nie wyłączając silnika i kontynuował ucieczkę pieszo. Po kilkuset metrach został zatrzymany i obezwładnionyprzez załogę radiowozu