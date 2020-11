Strzelce Opolskie. Pościg policji za uciekinierką z poprawczaka

Do policyjnego pościgu doszło w Strzelcach Opolskich. Funkcjonariusze widząc mężczyznę siedzącego za kierownicą zaparkowanego audi podeszli do auta w celu przeprowadzenia kontroli. Jak się okazało, w pojeździe znajdował się notowany wcześniej za różne przestępstwa i znany policji 22-letni mieszkaniec powiatu strzeleckiego.

Strzelce Opolskie. W aucie była poszukiwana 16-latka

"Nieletnia trafiła już z powrotem do placówki. W porzuconym samochodzie policjanci znaleźli dwa młynki do rozdrabniania narkotyków oraz dwie wagi. W związku z podejrzeniem, że mężczyzna kierował pojazdem pod wpływem środków odurzających została mu pobrana krew do badań" - dodają policjanci .

Notowanemu kierowcy przedstawiono zarzut niezatrzymania się do policyjnej kontroli, do którego się przyznał. Grozi mu za to kara do 5 lat więzienia.