Jastrzębie-Zdrój. Wraca rower miejski. Dla seniorów za darmo

Wypożyczenie roweru jest banalnie proste – wystarczy za pośrednictwem aplikacji mobilnej zeskanować QR kod umieszczony przy kierownicy roweru lub nad tylnym kołem. Po weryfikacji kodu rower zostanie automatycznie odblokowany i przypisany do użytkownika, aż do czasu zakończenia jazdy. System daje także możliwość wypożyczenia roweru bez konieczności włączania aplikacji. Możliwe to będzie poprzez kontakt telefoniczny z działającym całodobowo Biurem Obsługi Klienta lub wysyłanie SMS-a z telekodem.