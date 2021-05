Paszporty covidowe. Wiadomo, jak będą wyglądać

Dokument będzie można otrzymać na wniosek złożony w szpitalu, punkcie wykonywania testów lub centrum szczepień. Miejsca te wydadzą zaświadczenie w formie cyfrowej, a następnie wyślą je do organu, który zajmie się technicznymi aspektami dokumentu. Następnie zostanie on odesłany do placówki w której złożono wniosek.