Jastrzębie Zdrój. Śmiertelne potrącenie rowerzysty

Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulicy 11 Listopada z ulicą Mazurowiec w Jastrzębiu Zdroju. Uczestnikami zdarzenia byli kierujący volkswagenem transporterem 60-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju, jadący w kierunku ulicy Zdrojowej, oraz 85-letni rowerzysta, poruszający się drogą dla rowerów . Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący volkswagenem nie ustąpił pierwszeństwa rowerzyście i potrącił rowerzystę. Na miejsce przybyły służby ratunkowe. Niestety, mimo podjętej reanimacji, 85-latka nie udało się uratować.

Jastrzębie. Policja apeluje o ostrożność

Niestety to był kolejny wypadek śmiertelny na jastrzębskich drogach. Policja apeluje więc, by zwłaszcza w jesienno-zimowym okresie kierowcy zmienili technikę jazdy, mając na względzie przede wszystkim panujące warunki oraz bezpieczeństwo użytkowników dróg. Przekraczanie dopuszczalnej prędkości oraz niezachowanie szczególnego skupienia na drodze to najczęstsze przyczyny wypadków. Szczególnie zagrożoną grupą uczestników ruchu drogowego są piesi i kierujący jednośladami.