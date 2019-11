Krakowski Bieg Niepodległości 2019. Poznaj trasę biegu na 11 listopada. Dlaczego warto wziąć udział?

11 listopada Bieg Niepodległości pomknie ulicami Krakowa. Sprawdź trasę wydarzenia. Dlaczego warto wziąć w nim udział?

Krakowski Bieg Niepodległości 2019. Możesz pomóc chorym dzieciom

Niechętni długiemu biegowi zmierzą się na dystansie Krakowskiej Mili Niepodległości. Uczestnicy biegu pokonają trasę o długości 1918 metrów. Mila ta jest dłuższa od mili lądowej czy morskiej, bo nawiązuje do daty odzyskania przez Polskę wolności. Oddzielne zawody przewidziano dla dzieci i młodzieży, w czterech kategoriach wiekowych. Najmłodsi do lat 6 pobiegną na 100 metrów, a nastolatkowie w wieku 13-16 lat na 600 metrów.

W głównym biegu mogą wziąć udział tylko osoby, które ukończyły 18 lat życia. 16- i 17-latkowie potrzebują zgody opiekuna prawnego i towarzystwa osoby dorosłej podczas biegu. Rejestracja jest możliwa przez internet, a także do 11 listopada do godziny 13:00 w biurze zawodów (Centrum Sportu Niepełnosprawnych, Al. Focha 40).

Bieg Niepodległości 2019 w Krakowie. Przedstawiamy trasę biegu

Start: deptak przy Al. Focha – Al. Focha (most na Rudawie, całą szerokością jezdni) – ul. Malczewskiego – ul. Zaścianek – ul. Malczewskiego (połowa jezdni na odcinku od Diabelskiego Mostu do ul. Ks. Józefa) – Most Zwierzyniecki (chodnikiem) – ul. Zielińskiego (chodnikiem) – Bulwary Wiślane Południowe – Most Retmański – ul. Rollego – Bulwar Podolski – kładka o. Bernatka (drogą dla rowerów) – w lewo na Bulwar Kurlandzki – Bulwar Czerwieński – Bulwar Rodła– ul. Flisacka – ul. Kościuszki – ul. Królowej Jadwigi (1/2 jezdni) – ul. Gryfity – ul. Emaus – Al. Focha (lewa strona, most na Rudawie) – Meta: deptak przy Al. Focha.