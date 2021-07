Jastrzębie-Zdrój. Chcieli pomóc kierowcy przy awarii pojazdu. A tu niespodziewane odkrycie

Do zdarzenia doszło w środę 30 czerwca na terenie Jastrzębia-Zdroju. Patrol drogówki na jednej z dróg w centrum miasta zauważył, że kierujący bmw zjeżdża do zatoczki autobusowej. Tył pojazdu znajdował się częściowo na jezdni, co stwarzało zagrożenie w ruchu drogowym.