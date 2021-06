Myszków. Wspólną przejażdżkę ojca z synem zakończyli policjanci

Policjanci z wydziału kryminalnego cieszyńskiej komendy z kolei zatrzymali w Cieszynie poszukiwanego dwoma listami gończymi i dwoma nakazami doprowadzenia mieszkańca Stargardu. Przy zatrzymanym 26-latku funkcjonariusze ujawnili blisko 160 gramów marihuany. Mężczyzna ma do odbycia karę 5 lat pozbawienia wolności za popełnione w przeszłości przestępstwa narkotykowe i przeciwko mieniu. Teraz będzie odpowiadał za posiadanie znacznej ilości narkotyków, co jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 10 lat.