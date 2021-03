Śląskie. Wpadł w Bytomiu podczas kontroli drogowej. Po tylu latach był zaskoczony

Tak było w ubiegły czwartek, gdzie na DW 911 policjanci z piekarskiej komendy zatrzymali do kontroli drogowej kierującego fordem.

- Po sprawdzeniu w bazach danych wyszło, że 45-letni mieszkaniec Bytomia jest poszukiwany od 14 lat za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego oraz niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu – poinformowała śląska policja .

Śląskie. Poszukiwani w Bielsku-Białej nie nosili maseczki

Bielska policja zatrzymała w niedzielę dwóch poszukiwanych mężczyzn. 57-latek był poszukiwany w celu ustalenia miejsca pobytu, a jego 47-letni kompan miał do odbycia karę pół roku więzienia.

W niedzielne południe w centrum Bielska-Białej patrol policji zwrócił uwagę na grupę mężczyzn, którzy w miejscu, gdzie jest to nakazane, nie stosowali się do obowiązkowego zasłania ust i nosa. Maseczki przeszkadzały im w piciu alkoholu, który również konsumowali w miejscu, gdzie jest to zabronione.