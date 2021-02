Gliwice. Zabytkowy mostek nad Kłodnicą zyska nowe oświetlenie. Ma być romantycznie

Mostek w ciągu ul. Generała Berbeckiego w Gliwicach znajduje się w cennej architektonicznie części śródmieścia. Zachowało się tu wiele przedwojennych budowli o walorach historycznych. By podkreślić ten charakter miasto instaluje stylizowane lampy oświetleniowe.

Nowe „stare” latarnie już zostały zamontowane np. na starówce czy na ul. Zwycięstwa. Tym razem postanowiono odtworzyć latarnię przy „Mostku zakochanych” (od ul. Wybrzeże Wojska Polskiego). Prace już się rozpoczęły. Stary słup, który stał tu jeszcze niedawno, zdemontowano i – jak to w przypadku wiekowych obiektów czasami bywa – natrafiono na niespodziankę.

Okazało się, że wbrew powszechnym opiniom, nie była to latarnia gazowa, ale latarnia zasilana prądem elektrycznym. Takie informacje przekazał miastu wykonawca robót po obejrzeniu wszystkich elementów konstrukcji. Wewnętrzna instalacja mogła jego zdaniem powstać w latach dwudziestych lub trzydziestych XX wieku. Natomiast mechanizm, który miał być zaworem gazowym, był prawdopodobnie podnośnikiem linowym do wciągania flagi lub innego elementu.

Stan techniczny poszczególnych części latarni okazał się bardzo zły. Miasto odtworzy jednak dawną latarnię elektryczną. Nowy słup wraz z oprawą oświetleniową będzie podobny do poprzedniego i stylizowany na przedwojenny. Dooświetlenia mają być wykorzystane diody ledowe dające barwę ciepłą, nawiązującą do starych latarni i masterplanu oświetleniowego dla tej części Gliwic.