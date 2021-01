Gliwice. Zabieg ablacji, szansą dla chorych z arytmią serca

Ablacja to zabieg kardiologiczny, wykonywany w celu trwałego wyleczenia arytmii. Polega on na zniszczeniu lub odizolowaniu, najczęściej energią termiczną, obszaru serca odpowiedzialnego za powstawanie arytmii. Daje szansę na pełne wyleczenie w przypadku pacjentów zmagających się z migotaniem przedsionków, a także z innymi nadkomorowymi i komorowymi arytmiami. Tacy chorzy odczuwają np. duszności, kołatanie serca, przewlekłe zmęczenie, może też dochodzić do zasłabnięć i omdleń towarzyszących napadom arytmii. - Szacuje się, że w Polsce problem ten może dotyczyć nawet co dziesiątej osoby po 65 roku życia. Dodatkowo, tacy pacjenci nie powinni długo czekać na zabieg finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, gdyż migotanie przedsionków może mieć charakter postępujący i stanowić zagrożenie – tłumaczy dr n. med. Tadeusz Zębik, ordynator kardiologii Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach.