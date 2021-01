Koronawirus w Polsce. Czarne miejsca na mapie punktów szczepień. Tu nie zgłosiła się ani jedna placówka

Koronawirus w Polsce. Ani jednego punktu szczepień

W całej gminie znajduje się jeden punkt szczepień. We wsi Owczarnia. - Gmina spełnia więc wymogi NFZ, choć może to w praktyce okazać się niewygodne dla mieszkańców - zauważa Mirosława Kosiaty. - Jeden punkt to mało, a w dodatku znajduje się on we wsi w południowej części gminy, więc wielu mieszkańców będzie miało tam daleko. Do Owczarni dociera nasza komunikacja miejska, ale jeśli będzie taka potrzeba, będziemy próbowali pomóc - zapewnia nasza rozmówczyni.