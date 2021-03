Gliwice. Nowość w mieście, będą autobusy hybrydowe

Dotychczas autobusy z napędem hybrydowym były tylko testowane w Gliwicach. Teraz to się zmieni, do końca roku PKM otrzyma 15 nowoczesnych autobusów. Będą niskopodłogowe, przegubowe, wyposażone w klimatyzację, monitoring, nowoczesny system oczyszczania spalin i napęd hybrydowy, który zmniejsza zużycie paliwa oraz emisję szkodliwych spalin i hałasu. Będą wyjątkowo wygodne i przyjazne dla osób mających trudności z poruszaniem się i dla rodziców z małymi dziećmi. Pojazdy będą też spełniały rygorystyczne normy środowiskowe.

- Pod koniec roku nastąpi dostawa piętnastu fabrycznie nowych niskopodłogowych przegubowych autobusów komunikacji miejskiej marki MAN Lion’s City 19C. Dla PKM jest to nowa jakość, gdyż autobusy firmy MAN posiadają napęd hybrydowy, dodatkowe ekologiczne cechy: posiadają funkcję rekuperacji energii, czyli gromadzenia energii wynikającej z hamowania autobusu w specjalnym kondensatorze (supercaps) i wykorzystania tak zgromadzonej energii do wspierania silnika spalinowego autobusu przez dodatkowy silnik elektryczny w czasie napędu pojazdu. To ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie – mówi prezes PKM Gliwice, Henryk Szary.