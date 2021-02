Żory. Szpital dostał dofinansowanie. Sprzęt na miarę XXI wieku

- Wsparcie dla służby zdrowia, zwłaszcza teraz, gdy wciąż zmagamy się z pandemią, jest dla zarządu województwa priorytetem. Warto przypomnieć, że w ciągu niespełna roku przekazaliśmy na ten cel ponad 280 mln zł. Aneks do umowy, a co za tym idzie środki dla szpitala w Żorach zwiększy dodatkowo dostęp do diagnostyki obrazowej, bardzo istotnej także w przypadku leczenia COVID-19 i po jego zakończeniu. Dzięki temu lekarze będą mogli sprawdzić np. w jakim stanie są płuca pacjentów, którzy przeszli przez tą groźną chorobę – akcentuje wicemarszałek województwa śląskiego, Wojciech Kałuża.

Żory. Szpital zyskał nowe wyposażenie

- Jest to sprzęt na miarę XXI wieku. Możemy na miejscu prowadzić diagnostykę radiologiczną oraz tomografię, co daje duży komfort, bo nie będziemy już musieli przewozić pacjentów na badania do innych placówek. Dzięki tej inwestycji dysponujemy nowymi kardiomonitorami i respiratorami, nie wspominając już o łóżkach, które nie były wymieniane od blisko 20 lat. – mówi dr Marcin Morawski, ordynator oddziału intensywnej terapii szpitala w Żorach. - Środki, które pozyskaliśmy dzięki wsparciu zostały także przeznaczone na prace budowlane, dostosowanie pomieszczeń do aktualnych wymogów wywołanych przez pandemię. Dysponujemy zupełnie nowym oddziałem intensywnej terapii i anestezjologii, wyremontowaliśmy laboratorium analityczne, zaś administracja przeniosła się do nowego budynku –dodaje Katarzyna Siemieniec, prezes zarządu Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żorach.