Gliwice. Nowe przeznaczenie alkoholu z przemytu

Wysokoprocentowy alkohol został uprzednio przebadany w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach i dopuszczony do użycia w celu przygotowywania z niego preparatów do dezynfekcji powierzchni, przedmiotów czy środków transportu.

Alkohol pochodzący z przestępstwa zostanie wykorzystany w walce z pandemią COVID-19. Wysokoprocentowy alkohol stanowi doskonały środek do przygotowania preparatów do dezynfekcji przedmiotów, powierzchni czy też środków transportu.

Gliwice. KAS przekazała szpitalowi alkohol z przemytu

To już kolejne tego typu wsparcie dla gliwickiej lecznicy. Jesienią 2020 roku Śląska Krajowa Administracja Skarbowa również przekazała tonę spirytusu, który służył do przygotowywania preparatów do dezynfekcji powierzchni.