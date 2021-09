Gliwice. Miała podejrzenie zawału serca, pomogli policjanci

Do zdarzenia doszło we wtorek, około godziny 8.30 na ulicy Portowej w Gliwicach. Do przeprowadzających kontrolę policjantów podjechał citroen. Jego kierowca był mocno zdenerwowany. Poprosił o pomoc. - Powiedział, że wiezie do szpitala żonę, która co chwila traci przytomność. Wszystko wskazuje na atak serca. Wystarczył jeden rzut oka na kobietę, by stwierdzić, że nie kłamał. Jej stan wskazywał na zagrożenie życia – podała komenda policji w Gliwicach.