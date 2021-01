Gliwice. Hala w Sośnicy w nowej odsłonie. Prace kosztowały ponad 8 milionów złotych

Gliwice. Zakończył się remont hali w Sośnicy

W hali do piłki ręcznej pojawiła się nowa i nowoczesna nawierzchnia winylowa, zmodernizowano oświetlenie oraz pomalowano sufity i ściany. Przebudowana została też widownia, w taki sposób, by bezpośredni dostęp do miejsc dla kibiców miały osoby niepełnosprawne. Podstawowe prace budowlane wykonano też w hali do koszykówki. Dodatkowo zamontowano tam nowy dębowy parkiet oraz wymieniono tablice koszykarskie. Podobną modernizację przeszło pomieszczenie przeznaczone do gry w tenisa stołowego. We wszystkich obiektach zamontowano nową wentylację. - Dzięki wykonanym pracom hala widowiskowo-sportowa otworzy się na nowe możliwości. Już teraz w ciągu roku obiekt gości ok. 60 tys. osób. Przy ul. Sikorskiego odbywają się zawody piłki ręcznej oraz futsalu. To miejsce zasłużone dla szermierki. Odbywały się tam m.in. Międzynarodowy Turniej Szermierczy "O Stalową Klingę Hutnika" i Memoriał A. Franca i Międzynarodowy Turniej Gwiazdka ze szpadą, w którym startowało 400 młodych adeptów - podał Urząd Miejski w Gliwicach.