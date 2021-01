Bielsko-Biała. Mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Dłuższy termin prac na ul. Cieszyńskiej

Przebudowa ulicy Cieszyńskiej to jedna z najważniejszych i największych inwestycji drogowych w Bielsku-Białej. Niestety, prace się opóźnią, bo wykonawca miał problem z dostępem do wszystkich części placu budowy z powodu protestu mieszkańców, którzy nie godzili się na udostępnienie swoich nieruchomości pod rozbudowę ul. Cieszyńskiej i dróg przyległych.

Bielsko-Biała. Przedłużona przebudowa ul. Cieszyńskiej

Zgodnie z podpisanym aneksem, prace przy modernizacji ul. Cieszyńskiej potrwają do końca czerwca. Teraz wykonawca skupia się na tym, aby w jak najkrótszym czasie oddać do użytku obydwa podziemne przejścia dla pieszych. Związane jest to z zapowiedziami, że powoli dzieci będą wracać do szkół i trzeba im zapewnić maksimum bezpieczeństwa w drodze do placówek oświatowych.