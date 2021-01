Śląsk. Pociąg na lotnisko w Pyrzowicach, wreszcie ruszyły długo oczekiwane prace przy odbudowie linii

Nieeksploatowana obecnie, w większości jednotorowa linia nr 182 - o długości ok. 45 km - łączy Tarnowskie Góry z Zawierciem, prowadząc obok lotniska w Pyrzowicach. Wartą 812,1 mln zł brutto umowę na wykonanie jej odbudowy PLK podpisały z konsorcjum Track Tec Construction, Infrakol i PBIiK z końcem października ub. roku.

W środę rozpoczęły się pierwsze prace. - W pierwszej kolejności na tzw. łącznicy, linii od stacji Zawiercie do linii 182 prowadzącej na lotnisko, zostaną przebudowane tory, wybudowana nowa sieć trakcyjna oraz przebudowany most kolejowy w Zawierciu. Następnie w stacji Zawiercie wybudowany będzie nowy peron nr 3 i nowy tor. Przebudowane zostaną także dwa tory, a prace obejmą również sieć trakcyjną i urządzenia sterowania ruchem kolejowym – poinformowała Katarzyna Głowacka z działu prasowego PKP PLK.

Wartość zadania to ponad 660 mln zł. Dofinansowanie pochodzi z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja zwiększy możliwości podróży oraz dostęp do kolei w regionie.

Roboty wpłyną na rozkład jazdy pociągów na linii Dąbrowa Górnicza – Zawiercie – Częstochowa. Prace w obszarze łącznicy i stacji Zawiercie planowane są do końca 2021 roku.

Śląsk. Pociągiem na lotnisko w Pyrzowicach

Efektem inwestycji będzie dojazd z Zawiercia do lotniska w 23 min, a z Tarnowskich Gór w niecałe 20 min. Podróżnym z Katowic i z Częstochowy przejazd zajmie niecałą godzinę. Dostęp do kolei zwiększą stacja Pyrzowice Lotnisko i nowe przystanki: Miasteczko Śląskie Centrum, Mierzęcice, Zawiercie Kądzielów. - Z myślą o wygodzie podróżnych zostaną zmodernizowane perony na stacjach: Tarnowskie Góry, Siewierz i Poręba, a w Zawierciu powstanie nowy peron. Wszystkie będą dostosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Piesi będą korzystać z nowych przejść podziemnych w Pyrzowicach Lotnisku i Siewierzu. W Zawierciu, Pyrzowicach i Tarnowskich Górach zostaną zamontowane windy. Perony będą oświetlone i wyposażone w wiaty i ławki – opisuje Głowacka.