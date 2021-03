Dąbrowa Górnicza. Tanie zakupy. W mieście powstaje sklep socjalny

Dąbrowa Górnicza. Powstaje sklep socjalny

Miasto zapewniło lokal i finansuje jego remont, fundacja zadba o wolontariuszy do obsługi kupujących, a towar będzie pochodził od producentów. Ważna w "Spichlerzu”będzie cena, przynajmniej o połowę niższa niż w zwykłych sklepach, ponieważ produkty będą miały krótszą datę ważności. Istnieją odpowiednie przepisy, które nakazują wycofać towary przy określonej dacie i w "Spichlerzu” nie zmarnują się, lecz trafią do potrzebujących za niewielkie pieniądze. Z tańszych zakupów nie tylko spożywczych, ale również środków czystości czy ubrań, będą mogli skorzystać mieszkańcy miasta skierowani do sklepu przez pomoc społeczną, nie chodzi bowiem o to, by rozdawać żywność i artykuły chemiczne za darmo.