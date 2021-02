Dąbrowa Górnicza. Lubił dobrze się ubrać. W dwa dni wyniósł ze sklepu ubrania za 5 tysięcy złotych

Policjanci zajmujący się ściganiem sprawców przestępstw przeciwko mieniu komendy policji w Dąbrowie Górniczej, pod koniec stycznia zostali zaalarmowani przez jednego z ochroniarzy o podejrzeniu kradzieży w jego sklepie. Stróże prawa natychmiast udali się do wskazanego dyskontu. Na miejscu zatrzymali 23-letniego mieszkańca Będzina, podejrzanego o kradzież.

Dąbrowa Górnicza. Kradł ubrania i perfumy

Młody mężczyzna okazał się bardzo "obrotny". - 23-latek w zaledwie dwa dni wyniósł z jednego z marketów na terenie Dąbrowy Górniczej ubrania warte ponad pięć tysięcy złotych. Podejrzany gustował w markach renomowanych firm sportowych. Na miejscu policjantom udało się odzyskać konfekcję wartą 1600 złotych, która wróciła już do sprzedaży – poinformowała komenda policji w Dąbrowie Górniczej.

To nie jedyne przewinienie 23 latka. Jakby tego było mało, w trakcie przeszukania mieszkania podejrzanego, funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli markowe perfumy, które również pochodziły z kradzieży.

Stróże prawa ustalili, że mężczyzna dokonał kradzieży perfum na łączną kwotę ponad czterech tysięcy złotych w dwóch dąbrowskich drogeriach. Podejrzanego przewieziono do policyjnego aresztu.

Zebrany do tej pory przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu mężczyźnie łącznie siedem zarzutów kradzieży, która to jest zagrożona karą pozbawienia wolności do lat pięciu. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie.