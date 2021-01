Bielsko-Biała. Wpadł za posiadanie narkotyków, okazało się, że to nie jedyne przewinienie

Od kilku tygodni policjanci z Bielska-Białej szukali mężczyzny, który przed świętami Bożego Narodzenia ubiegło roku w jednym z bielskich centrów handlowych ukradł markowe perfumy wartości ponad 500 złotych. Schował je pod kurtką i chciał wyjść ze sklepu, płacąc tylko za drobne artykuły spożywcze. Moment kradzieży został jednak zauważony przez pracownika ochrony, który obserwował, czy klient zapłaci za niego przy kasie. Mężczyzna nie wyjął pakunku, dlatego ochroniarz postanowił go zatrzymać. Kiedy podszedł do mężczyzny, chcąc uniemożliwić mu wyjście ze sklepu, ten go zaatakował i uciekł ze skradzionym towarem. Personel sklepu wezwał na miejsce patrol policji. Stróże prawa zabezpieczyli nagrania ze sklepowego monitoringu i przyjęli zawiadomienie o przestępstwie. Szukaniem sprawcy zajęli się kryminalni z III komisariatu.