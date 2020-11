Dąbrowa Górnicza. Koreański koncern podwaja moce

O decyzji koreańskiego inwestora, który pierwotnie deklarował nakłady inwestycyjne w wysokości ok. 335 mln euro, poinformowała w czwartek wspierająca to przedsięwzięcie Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH).

Pierwotna inwestycja o wartości 335 mln euro zakładała powstanie ponad 300 nowych miejsc pracy. Kolejny etap rozwoju spółki SK Hi-Tech Battery Materials Poland to zaangażowanie podobnych środków oraz podwojenie miejsc pracy w Tucznawie, dzielnicy Dąbrowy Górniczej. Tym samym SK ie technology zostanie liderem w dostarczaniu separatorów do baterii, a Polska umocni pozycję w regionalnym ekosystemie e-mobilności.

Tutaj koreański gigant zainwestował pierwszy raz w Polsce

Spółka SK Hi-Tech Battery Materials Poland, która buduje i w przyszłości będzie zarządzać zakładem produkcyjnym w dzielnicy Dąbrowy Tucznawie, jest częścią SK ie technology Co., ltd. należącą do SK Group, jednej z największych firm w Korei Południowej. SK jako pierwsza w Korei i trzecia na świecie, opracowała „LiBS” - separator do akumulatorów litowo-jonowych, kluczowy składnik akumulatorów.