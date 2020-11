Koronawirus. Otwarcie szkół miało wpływ na dzisiejszą sytuację

Zdaniem eksperta wrześniowy powrót dzieci do szkół miał wpływ na wzrost liczby zakażeń. Naukowcy dysponują dziś narzędziami, które pozwalają badać poziom rozprzestrzeniania się wirusa w szkole. W Polsce trudno jednak o jakiekolwiek twarde dane.

- Mamy jakąś populację szkoły, możemy wymodelować kontakty między uczniami. I to niemiecka część naszego zespołu zrobiła we wrześniu dla Berlina, dla Nadrenii-Palatynatu. Dla Polski jest jednak to bardzo trudno modelować, bo nie mamy danych o tym, jak wygląda powiązanie między gospodarstwem domowym, szkołą, a innym gospodarstwem. Bo nikt tych danych nie zebrał! - mówił ekspert w radiu Tok.fm.