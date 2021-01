Dąbrowa Górnicza. Duże utrudnienia dla kierowców. Nie przejedziemy przez przejazd kolejowy na ul. Konopnickiej

Prace mają potrwać do czerwca tego roku. Po ich zakończeniu przywrócony zostanie normalny ruch. Podczas zamknięcia kierowcy muszą korzystać z objazdów.

Dąbrowa Górnicza. Kierowcy czekają objazdy

Objazd do ulic Konopnickiej i Limanowskiego prowadzony będzie ulicami: Królowej Jadwigi, Piłsudskiego, Graniczną i Łączącą. Objazd w kierunku ul. Królowej Jadwigi prowadzony będzie analogicznie w drugą stronę.

Ruch na ul. Sobieskiego odbywa się obiema jezdniami. Ze względu na wciąż trwające roboty drogowe, na odcinku od skrzyżowania z ul. Chopina do budowanego ronda na wysokości Urzędu Pracy, na każdej jezdni – w stronę centrum i w kierunku Będzina – dostępny jest tylko jeden pas.

Na stałe trasy wróciły autobusy linii nr 140, 605 i 637 i obsługują przystanek "Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy”. Przystanek w stronę jest zlokalizowany w innym miejscu niż dotąd – znajduje się w pobliżu wjazdu do salonu samochodowego Nissan Japan Motors. Autobus linii nr 606 nadal kursuje trasą objazdową.

Dąbrowa Górnicza. Kluczowa inwestycja w mieście

Budowa centrum przesiadkowego i przebudowa układu drogowego w śródmieściu to jedna z kluczowych inwestycji w Dąbrowie Górniczej. Nowe rozwiązania zmienią i ułatwią poruszanie się po mieście. W ramach inwestycji powstaną: parkingi po obu stronach torów – przy ul. Kościuszki i Limanowskiego – łącznie na 375 miejsc; tunel drogowy łączący te ulice; przejście podziemne prowadzące do parkingów i peronów; centrum przesiadkowe, do którego dojeżdżać będą autobusy; droga łącząca ul. Sobieskiego z ul. Kościuszki i ul. Kolejową; droga łącząca ul. Limanowskiego i ul. Robotniczą; tunel pieszo-rowerowy w miejscu przejazdu przy ul. Konopnickiej i Kolejowej, który zostanie zlikwidowany. W ramach prac przebudowane będą także perony i tory przy stacji. Remont czeka ul. Kolejową, gdzie położona zostanie nowa nawierzchnia, wykonana będzie droga rowerowa, odnowione chodniki i oświetlenie.