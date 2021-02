Częstochowa. Sukces policji. Po siedmiu latach poszukiwań zatrzymali 41-latka

Częstochowa. Zatrzymani poszukiwani przestępcy

Nie jest to jedyny sukces częstochowskich funkcjonariuszy w ostatnich dniach. W Radomiu zatrzymali również poszukiwanego 25-latka, który przez kilka lat ukrywał się poza granicami kraju i był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania. Mężczyzna ukrywał się od 2016 roku. Ścigany był za rozbój. Przez kilka lat przebywał w Holandii. Po powrocie do Polski zmienił dotychczasowe życie. Kryminalni sprawdzali szczegółowo każdą informację, która mogłaby doprowadzić ich do miejsca pobytu mężczyzny. Przełom nastąpił pod koniec stycznia. Policjanci ustalili, że aktualnie może on przebywać w Radomiu. Ich podejrzenia potwierdziły się. Zatrzymany 25-latek trafił już do więzienia, gdzie spędzi 3 lata.