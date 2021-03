Częstochowa. Przewoził marihuanę w bmw. Policyjny dozór i 40 tysięcy poręczenia

Policjanci, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem przestępczości narkotykowej i pseudokibiców, ustalili, że 26-letni mieszkaniec Częstochowy posiada przy sobie znaczną ilość narkotyków.

- W ubiegłą sobotę zatrzymali go do kontroli drogowej. Okazało się, że swoim bmw przewoził znaczną ilość marihuany, wystarczającą do sporządzenia nawet 600 porcji dilerskich o czarnorynkowej wartości 18 tysięcy złotych - informują służby prasowe śląskiej policji.