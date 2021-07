Częstochowa. Pomyśleli o podróżnych, podczas deszczu już nie będą moknąć

Częstochowa. Dłuższa wiata na peronie stacji Częstochowa Stradom

Odnowiony przez PKP dworzec był wówczas jedynym w mieście, na którym zatrzymywały się szybkie pociągi. PKP PLK zbudowały wówczas kosztem ok. 6,4 mln zł zadaszone przejście podziemne z dworca do peronu nr 2. Teraz na nim rozpoczęły się prace przy montażu nowej wiaty. Będzie ona dłuższa o 50 metrów od dotychczasowej i wyposażona w dwie otwarte oraz przeszklone poczekalnie. Podróżowanie ułatwią nowe oznakowanie, gabloty informacyjne oraz poręcze do odpoczynku na stojąco. Koszt prac to około 500 tys. zł. Prace zaplanowano do końca września.