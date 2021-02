Częstochowa. Pod przykrywką sprzedawali dopalacze. Jest akt oskarżenia

Częstochowska prokuratura skierowała do sądu dwa akty oskarżenia przeciwko grupom przestępczym, zajmującym się wprowadzaniem do obrotu dopalaczy. Objęły one w sumie 13 osób. Niebezpieczne substancje sprzedawane pod pozorem legalnej działalności - w sklepach z artykułami chemicznymi i upominkami.

Częstochowa. Odpowiedzą za sprzedaż dopalaczy. Źródło: Pixabay