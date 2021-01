Gliwice. Przestępcy nie próżnowali, pracowity weekend policjantów

Z policyjnych statystyk wynika, że w weekend na drogach w Gliwicach doszło do 15 kolizji. Policjanci średnio dziennie podejmowali 267 legitymowania do różnych interwencji, w większości były to interwencje dotyczące awantur i nieporozumień rodzinnych i sąsiedzkich. Prokurator objął jednego z zatrzymanych podejrzanych o przemoc domową - dozorem policyjnym.