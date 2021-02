Katowice. Cios w zorganizowaną przestępczość. Dziesięć osób zatrzymanych

Katowice. Policja rozbiła grupę przestępczą

Policjanci, po zebraniu wystarczającej ilości materiału dowodowego, wkroczyli jednocześnie do kilkunastu mieszkań, zatrzymując łącznie dziesięć osób

Dziewięć osób w wieku od 20 do 35 lat zostało już tymczasowo aresztowanych. Czterem osobom za poszczególne czyny grozi kara do 25, a pozostałym od 8 do 15 lat więzienia.