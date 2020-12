Częstochowa. Napadał na kobiety, jest w rękach policji

Częstochowska komenda poinformowała w poniedziałek o zatrzymaniu 20-letniego mężczyzny. Jest on podejrzany o napad na ekspedientkę w jednym ze sklepów. Do zdarzenia doszło w środę w ubiegłym tygodniu. Młody mężczyzna w jednym ze sklepów w dzielnicy Północ najpierw zrobił zakupy, a następnie wyciągnął z plecaka nóż i groził ekspedientce jego użyciem. Zażądał wydania pieniędzy z kasy. Kobieta nie dała się zastraszyć. Mimo gróźb nie zamierzała otworzyć kasy. Po chwili do środka weszła klientka, która również wykazała się odwagą i ruszyła na pomoc ekspedientce, próbując zatrzymać napastnika. Gdy ten zrozumiał, że kobiety są zdeterminowane, nie zamierzają ustąpić i oddać mu pieniędzy, w pośpiechu wybiegł ze sklepu. Po ucieczce 20-latka kobiety poinformowały o napadzie policję.