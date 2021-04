Częstochowa. Mężczyzna, który uderzył strażnika na Jasnej Górze, sam zgłosił się na policję

- Dzięki wzorowej współpracy z mediami wizerunek sprawcy został rozpowszechniony, co przyniosło wymierny efekt. W dniu dzisiejszym 51-letni mieszkaniec Gliwic sam zgłosił się do jednostki policji – poinformowały w środę służby prasowe śląskiej policji.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna w wieku około 45 lat na terenie Jasnej Góry nie realizował obowiązku zakrywania nosa i ust. Gdy pracownik Straży Jasnogórskiej zwrócił mu uwagę i poprosił, by opuścił miejsce kultu religijnego, ten kilkukrotnie uderzył go pięścią w twarz, a następnie, szarpiąc za odzież, przewrócił na ziemię – opisywała we wtorek zdarzenie śląska policja.