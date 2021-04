Częstochowa. Czekali w pobliżu szkoły, wprowadzali na rynek narkotyki

Mundurowi zabezpieczyli łącznie kilogram środków odurzających. Decyzją sądu jeden z dilerów trafił na 3 miesiące do aresztu.

Podczas kontroli policjanci znaleźli przy mężczyznach prawie 60 porcji marihuany . Mężczyźni usłyszeli zarzut posiadania i przygotowania do wprowadzenia narkotyków na rynek.

Ponadto okazało się, że jeden z mężczyzn na terenie powiatu częstochowskiego w zaledwie kilka miesięcy wprowadził na rynek nie mniej niż kilogram marihuany o czarnorynkowej wartości 40 tysięcy złotych. Decyzją sądu na 3 miesiące trafił do aresztu. Za to przestępstwo grozi mu do 12 lat więzienia.